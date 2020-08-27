В Петербурге для электромобилей появятся стоянки с зарядками

Их количество установят потребностью, определенной в документации по организации дорожного движения.

Государственная Дума РФ в рамках пленарного заседания приняла во втором чтении законопроект, обязывающий создавать в Москве, Петербурге и Севастополе парковочные места для электромобилей с зарядными устройствами. Об этом пишет ТАСС.

Законопроект вносит поправки в закон "Об организации дорожного движения в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Так, в указанных городах будут выделяться стоянки или парковочные места для электромобилей и гибридных машин. Их количество установят потребностью, определенной в документации по организации дорожного движения.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге до конца 2024 года откроют 61 зарядную станцию для электромобилей, приблизив общее их количество к 400. Основная часть расположится на парковках бизнес-центров и торгово-развлекательных центров.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)