Ценовой разрыв между новостройками и "вторичкой" в Петербурге снизился в сентябре

В прошлом месяце медианная стоимость "квадрата" в новостройках составила 344 тыс. рублей.

В сентябре в Петербурге начал снижаться ценовой разрыв между новостройками и "вторичкой". Об этом Piter.TV 8 октября рассказали аналитики сервиса "Яндекс Недвижимость".

Отмечается, что в прошлом месяце медианная стоимость "квадрата" в новостройках составила 344 тыс. рублей. Это на 20% выше цены на вторичном рынке. А в августе разница в средней стоимости метра на первичном и вторичном рынках в городе достигала 21%.

В последние месяцы рынок недвижимости находится в ожидании дальнейших изменений по ключевой ставке. Уже в начале осени мы наблюдали сокращение стоимости первичного жилья. Цены на готовое жилье вошли в период стагнации. В текущей ситуации покупатели должны обладать большей суммой для приобретения жилья в ипотеку. Поэтому покупатели и продавцы очень осторожны. Хотя ценовой разрыв немного сократился за последний месяц, в ближайшей перспективе не стоит ждать резких колебаний в разнице цен между "первичкой" и "вторичкой". Евгений Белокуров, коммерческий директор "Яндекс Недвижимости"

Ранее на Piter.TV: в сентябре в Петербурге ввели в эксплуатацию более 180 тыс. "квадратов" жилья.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)