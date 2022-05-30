С 1 января 2026 года в Ленобласти увеличат целевые стипендии будущим врачам и ординаторам

Помимо повышения выплат, будут упрощены правила их получения.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о повышении целевых стипендий для будущих медицинских работников 47 региона. Об этом губернатор сообщил в своем Telegram-канале.

Ключевые изменения вступят в силу с 1 января 2026 года:

– Студенты-медики и фармацевты будут получать 10 000 рублей в месяц — вдвое больше, чем сейчас;

– Врачи-ординаторы — 15 000 рублей в месяц, что на 50% выше предыдущего размера.

Помимо повышения выплат, будут упрощены правила их получения. Стипендия будет зависеть от факта обучения, а не от оценок в зачётке.

На увеличение стипендий в бюджете 2026 года заложено 41,3 млн рублей дополнительно. Поддержку получат 689 целевиков, которые после учебы будут работать в медучреждениях Ленобласти не менее 3 лет.

Ранее стало известно, что в Ленобласти 32 студента с инвалидностью будут получать ежемесячную стипендию Губернатора.

Фото: Piter.tv