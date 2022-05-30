  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
С 1 января 2026 года в Ленобласти увеличат целевые стипендии будущим врачам и ординаторам
Сегодня, 9:45
133
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

С 1 января 2026 года в Ленобласти увеличат целевые стипендии будущим врачам и ординаторам

0 0

Помимо повышения выплат, будут упрощены правила их получения.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о повышении целевых стипендий для будущих медицинских работников 47 региона. Об этом губернатор сообщил в своем Telegram-канале.

Ключевые изменения вступят в силу с 1 января 2026 года:

– Студенты-медики и фармацевты будут получать 10 000 рублей в месяц — вдвое больше, чем сейчас;
– Врачи-ординаторы — 15 000 рублей в месяц, что на 50% выше предыдущего размера.

Помимо повышения выплат, будут упрощены правила их получения. Стипендия будет зависеть от факта обучения, а не от оценок в зачётке.

На увеличение стипендий в бюджете 2026 года заложено 41,3 млн рублей дополнительно. Поддержку получат 689 целевиков, которые после учебы будут работать в медучреждениях Ленобласти не менее 3 лет.

Ранее стало известно, что в Ленобласти 32 студента с инвалидностью будут получать ежемесячную стипендию Губернатора.

Фото: Piter.tv

Теги: медики, медицина
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии