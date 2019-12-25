Алтайский суд оставил в СИЗО экс-представителя губернатора региона Стеллу Штань

Алтайский краевой суд признал законным арест экс-представителя губернатора региона Стеллы Штань, которую обвиняют в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Об изменении меры пресечения ранее ходатайствовал адвокат Штань. Защита просила суд перевести обвиняемую на домашний арест или подписку о невыезде.
Напомним, в декабре 2015 года директор детского сада Happy Baby и Стелла Штань изготовили фиктивные документы купли-продажи нежилой недвижимости, завысив ее цену. Следствие предполагает, что так они завладели средствами в размере 14 миллиона рублей.
Ранее прокуратура потребовала приговорить подполковника ФСБ Черкалина к 11 годам колонии.
Фото: Piter.tv
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