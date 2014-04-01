В Алтайском крае задержали представителя губернатора в региональном парламенте

ТАСС: Стелла Штань находится в изоляторе.

В Алтайском крае задержали представителя губернатора в местном парламенте. Об этом журналистам ТАСС сообщил собственный источник в региональном силовом управлении. В СМИ уточнили, что говорят об операции, которая проведена в Барнауле. Под подозрение надзорного ведомства попала Стелла Штань.

Штань задержана и находится в изоляторе временного содержания. Обстоятельства ее задержания пока уточняются. Предположительно, речь идет о мошенничестве. источник агентства

В настоящее время Следственный комитет по региону официально не прокомментировал информацию ТАССа. Напомним, что Штань занимала пост депутата Алтайского краевого ЗакСа с 2008 по 2016 год. В 2018 году парламентарий получила должность представителя главы правительства региона.

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Фото: Piter.tv