Стало известно, сколько человек заболели коронавирусом за минувшие сутки

В городе умерло 599 человек.

За последние сутки в России подхватили инфекцию еще 20 538 человек. Из них 14 процентов больных не имели никаких симптомов коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с эпидемией 27 июня.

Больше всего заболевших в Москве - здесь заразились ковидом 6 723 горожанина. На втором месте в печальной статистике находится Подмосковье, где инфекцию обнаружили у 2 608 пациентов. В Петербурге зарегистрировали 1298 новых случаев. В Ленобласти больных COVID-19 стало больше на 169 человек.

За весь период пандемии вирус перенесли 5 451 291 россиян. Не справились с болезнью 133 282 человека. Победить недуг смогли 4 956 714 жителей страны.

Болезнь одолела 599 петербуржцев. Полностью вылечились более 12 тысяч горожан

Ранее на Piter.tv сообщили, что за день в Петербурге протестировали на коронавирус 41087 человек. По номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, позвонили 11923 петербуржцев.

Названы рекомендации по вакцинации беременных "Спутником V". У специалистов на данный момент нет каких-либо клинических данных о применении вакцины кормящими грудью женщинами. Исходя из этого, использование "Спутника V" в период грудного вскармливания противопоказано.

Фото: Piter.tv