Петербуржец ответит перед судом за удар битой по затылку собачницы

Женщину ударили битой во время ссоры из-за собак.

Прокуратура Красногвардейского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего мужчины. Он обвиняется по статье о причинении тяжкого вреда с помощью оружия (п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в августе 2018 года обвиняемый на улице Корнея Чуковского ударил потерпевшую бейсбольной битой по затылку. Он пояснил, что женщина зашла в лифт с двумя лабрадорами и еще одной маленькой собакой, когда он с женой и ребенком спускались вниз на улицу к машине. На животных не было намордников. Когда все вышли на улицу, мужчина достал из авто биту и нанес удар.

Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд.

Ранее сообщалось, что мировой судья предупредила петербурженку о запрете выгула немецкой овчарки без намордника.

Фото: pxhere

