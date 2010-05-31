Мировой судья предупредила петербурженку о запрете выгула немецкой овчарки без намордника

Сама хозяйка собаки на заседание решила не приходить.

Мировой судья судебного участка №81 Петербурга привлекла к административной ответственности петербурженку за совершение правонарушения, предусмотренного пунктом 1 статьи 8-1 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 №273-70 (нарущение правил содержания собак). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, жещина у дома на улице Маршала Тухачевского выгуливала собаку породы "Немецкая овчарка" без намордника.

На судебное заседание хозяйка опасной собаки не явилась. Суд назначил наказание в виде предупреждения.

Ранее сообщалось, что главный врач частной клиники в Петербурге арестована после смерти клиентки.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

