США уведомили Европу о выходе из группы по расследованиям преступлений против Украины

Окончательно американские чиновники окончат свою деятельность в сообществе до конца марта.

Соединенные Штаты сообщили коллегам из Евросоюза о своем выходе из группы по расследованиям преступлений против украинского государства. Об этом со ссылкой на источник из американского Министерства юстиции рассказали в The New York Times.

По информации журналистов, европейские члены группы были уведомлены об уходе США тайно. Вашингтон объяснил принятое решение "необходимостью перераспределить ресурсы". Окончательно американские чиновники выйдут из сообщества до конца текущего месяца.

США начали членствовать в группе в 2023 году и таким образом стали единственно страной за пределами Европы, которая начала оказывать содействие в расследованиях.

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