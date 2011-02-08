"Успеть за 100 дней": Политолог Светов объяснил активность Трампа в вопросах переговоров по Украине

Ранее Президент США сообщил о предстоящей беседы с Путиным 18 марта.

Последнюю неделю не смолкают разговоры о возможных переговорах о прекращении боевых действий между Россией и Украиной. Активное участие в переговорном процессе принимает Дональд Трамп.

Так, уже в предстоящий вторник, по словам американского Президента, между ним и Владимиром Путиным состоится разговор, в котором главы государств обсудят вопрос территорий и контроля над АЭС.

Политолог, журналист и писатель Юрий Светов в беседе с "Вечерним Петербургом" рассказывает, почему Трамп принимает такое активное участие в российско-украинских отношениях.

По мнению Светова, американского лидера "подпирает время". Президент США по давно установившейся в штатах негласной традиции стремится сделать что-то важное, уложившись в первые 100 дней своего срока.

Трамп уже многое провозгласил и сейчас это заявленное реализует. И везде сталкивается с неким сопротивлением. Я воспринимаю это как некую управленческую революцию, которую он осуществляет у себя в стране. Первое, с чего Трамп начал, – это вопрос о нелегальной миграции. Он стал выселять из Америки нелегальных мигрантов – и сразу, например, Колумбия заявила, что их не примет. Надавили – приняла. Какие-то решения принимают суды – вот опять очередной потребовал от Трампа прекратить депортировать мигрантов на самолетах, нашел противодействующий этому закон аж XVIII века. Юрий Светов, политолог

Светов также упоминает сложные отношения, которые складываются у новой американской администрации, например, с Канадой и Гренландией.

И все время что-то такое продолжается. Та же Гренландия, которую Трамп хочет сделать частью Соединенных Штатов. Сейчас там прошли парламентские выборы, победившая партия заявляет: никогда мы не будем в США. Канада – появился новый премьер-министр Марк Карни, который тоже делает такого же рода заявления. То есть сопротивление у Трампа по всем фронтам. И как-то его преодолевая, он пытается также остановить конфликт на Украине, который отвлекает ресурсы и внимание. Американский президент активно занимается и Ближним Востоком, вот произошла бомбежка Йемена. То есть идет поиск путей решения многих проблем, которые Трампу нужно подать как свои победы. Юрий Светов, политолог

Трамп, по мнению политолога, "перевозбудил мир, тряхнул мир", пытаясь выстроить контуры нового мирового порядка. Немаловажной частью такой "встряски", разумеется, выступает и диалог с Путиным.

Теперь – разговор с Путиным. Сначала же было сказано, что он состоится в четверг-пятницу, потом перенесли на вторник. Посмотрим, у нас же тоже к этому разговору готовятся. Заметьте, что у Трампа в программе, например, объявлено обсуждение вопросов вокруг Запорожской атомной электростанции. А что мы-то там осуждать будем? ЗАЭС находится на территории нашей страны, эти территории вошли в состав России по результатам референдума. Но Трамп хочет разговаривать, потому что эта тема чрезвычайно волнует Зеленского. Поэтому подождем, посмотрим, о чем лидеры договорятся. Юрий Светов, политолог

Российская позиция, по соображению Светова, в чем-то сильнее США, но в чем-то значительно уступает.

У американского государства есть много рычагов влияния, воздействия на нас. Они нам этим угрожают, говорят о разного рода санкциях (о них, например, все время твердит министр финансов США). Продлены санкции на весь флот, который перевозит наши нефть и газ, у банков отозвана лицензия, которая позволяла платить за энергоресурсы. Мы должны отрешиться от иллюзии, будто бы Трамп хочет для нас сделать что-то хорошее. Он хочет сделать это для Соединенных Штатов Америки. И ищет варианты, что и как ему выгодно. Юрий Светов, политолог

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Фото: Официальный сайт Президента РФ