Глава Сербии рассказал о начале расследования.

Серьский президент Александр Вучич заявил о том, что методы киевского майдана 2014 года в балканской стране не пройдут. Иностранный политик обвинил своих политических оппонентов в распространении дезинформации о якобы применении на протесте 15 марта властями "звуковой пушки". Соответствующее заявление глава государства разместил в социальных сетях. Он указал, что никто из активистов не обращался за медицинской помощью, чтобы справиться с последствиями якобы причинения аудиоустановки. Александр Вучич заметил, что после этого оппозиция стала подсылать своих людей для того, чтобы те говорили о том, что им с тало плохо.

Не могут показать и доказать и продолжают выдумывать. ... Когда все кончается безуспешно, приходится врать, и они придумали историю со звуковой пушкой. Они нашли эту пушку, показали ее в руках военнослужащих "Кобры". Только это не звуковая пушка, а обычная антидроновая, потому что у армии Сербии и "Кобр" вообще нет звуковой пушки. Александр Вучич, президент Сербии

Александр Вучич добавил, что оппоненты выдумали еще одну "наглую ложь", думая о том, что при этом смогут разрушить государственность в Сербии. Президент подчеркнул, что расследование данного происшествия завершится в отведенные 48 часов, а у противников действующей власти "копия майдана не пройдет, так как победит Сербия".

Напомним, что бывший начальник генерального штаба Сербии и один из лидеров оппозиции Здравко Понош ранее написал о том, что вечером во время 15 минут молчания в память о 15 погибших при обрушении 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде полиция якобы применила звуковую установку. На улице Краля Милана возник шум, который обеспокоил демонстрантов, но причины его были людям неизвестны. Видеозапись с резко разбегающимися в стороны демонстрантами и предположения о причинах паники заполнили местные социальные сети.

Вучич извинился за поддержку Сербией антироссийской резолюции по Украине в ООН.

Фото и виео: Instagram (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Александар Вучић