Вучич извинился за поддержку Сербией антироссийской резолюции по Украине в ООН

В Сербии извинились за недоработку принятого решения.

Белград совершил ошибку, поддержав антироссийский проект резолюции на Генассамблеи Всемирной организации по кукраинскому кризису. Соответствующее заявление сделал в эфире местного телеканала Happy сербский президент Александр Вучич. Иностранный политик публично извинился за то, что ранее не уделил этому вопросу должного внимания.

Думаю, что сегодня Сербия совершила ошибку. Прошу прощения у граждан Сербии за это и признаю свою вину, так как, вероятно, был уставшим и перегруженным и не успел все проконтролировать. Сербия должна была воздержаться. Мне некого винить, кроме себя, так как я не уделил этому вопросу достаточно внимания. Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что Генеральная Ассамблея ООН ранее проголосовала за антироссийский проект резолюции по региональному конфликту на Украине. "За" проект документа, подготовленный европейскими странами и киевским режимом, проголосовали 93 государства. А 18 государств, включая США, Израиль и Венгрию, высказались против принятия резолюции. Еще 65 стран воздержались от голосования. Поддержали документ не только традиционные сторонники Украины - Австрия, Бельгия, Германия, Италия, Канада, Франция, - но также Болгария, Египет, Сербия, Словакия, Турция. Среди воздержавшихся оказались Армения, Бразилия, Вьетнам, Индия, Иран, Казахстан, Катар, Киргизия, Куба, ОАЭ, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирия, Таджикистан, Узбекистан. В СМИ уточняют, что антироссийская резолюция уже по традиции игнорирует коренные причины начала кризисной ситуации на Украине. В документе лишь осуждаются действия Москвы.

Вучич заявил, что иностранные государства потратили €3 млрд для его свержения.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић