Вучич заявил, что иностранные государства потратили €3 млрд для его свержения

Глава Сербии объяснил, кому выгодны протесты в Сербии.

Иностранные государства потратили порядка трех миллиардов евро для свержения сербского президента. Соответствующее мнение выразил в эфире местного телеканала TV Pink глава балканской республики Александр Вучич. Таким образом иностранный политик указал журналистам на то, что в регионе Западных Балкан недружественные политики хотят ослабить позицию Белграда. Эта проблема стала фиксироваться с тог момента, как Сербия начала стремительно развиваться и расти, поэтому в проект "разрушения" стали вкладывать все больше денежных средств.

Я буквально поражен тем, что вскрывается, насколько огромные деньги были вложены в мое свержение. Я имею в виду, что из-за рубежа были направлены такие суммы за последние 10 лет, €1,5 млрд. Но когда я начал считать, оказалось, что это уже €3 млрд. Александр Вучич, президент Сербии

По мнению главы государства,его противникам совершенно неважно, что в реальности происходит с теми людьми, которых они выводили на улицы, а также провоцировали кровопролитие и прочие события. Сербский лидер отметил, что попытки разрушить республику извне обусловлены желанием подорвать свободолюбивую политику страны и желанием манипулировать общественным сознанием, как в кукольном театре.

Они вложили огромные деньги, поэтому у нас были протесты по семь месяцев в году. И теперь они подумали: вот он, конец. И удивляются, почему конца нет и не будет. И теперь я вам говорю: не будет никаких кровавых революций, никаких глупостей. Александр Вучич, президент Сербии

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Фото и видео: YouTube / Александар Вучић