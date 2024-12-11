Политолог объяснил, почему взрыв колеса у Вучича — это покушение

Вадим Сипров объяснил, почему такую ситуацию сложно назвать случайностью.

Российский политолог объяснил, почему взрыв колеса у сербского президента Александра Вучича — это покушение на жизнь главы государства. В интервью телеканалу "360.ru" Вадим Сипров указал на тех, кому гипотетически может быть выгодна гибель иностранного политика. Прежде всего фигура Вучича не устраивает евроатлантистов, которые публично выступают за сближение Северной Америки и европейского региона, а также повестку которых можно назвать глобалистской. Из-за изменений во внешней политике со стороны Вашингтона эти личности, по мнению специалиста, просто "срываются с цепи". Гость эфира подчеркнул, что они прекрасно понимают то, что Белый дом больше не планирует их кормить. В связи с ситуацией активисты предпринимают попытки смены власти в тех европейских страна, которые на текущий момент действуют примерно в одном ключе с новой американской администрацией при Дональде Трампе.

А если же мы говорим о президентском автомобиле, который проходит проверки перед каждым выездом и который обладает улучшенными техническими характеристиками, вероятность подобного события вообще стремится к нулю. Поэтому, пожалуй, можно смело говорить о попытке покушения на президента Сербии. Видим Сипров, эксперт

Напомним, что девятого февраля, у машины президента Сербии Александра Вучича отлетело колесо. Это происшествие заставило изрядно понервничать охрану политика.

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Фото и видео: 360.ru