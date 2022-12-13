В Петербурге учителю биологии дали 17,5 лет колонии за педофилию

По версии правоохранителей, он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении учеников прямо в школе.

В Петербурге суд огласил приговор в отношении бывшего школьного учителя биологии, обвиняемого в педофилии. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов городских судов.

Процесс проходил в закрытом режиме, обвиняемый не признал свою вину. Прокурор отказался от обвинения по статье "развратные действия". Также суд прекратил уголовное преследование за подделку документов в связи с истечением срока давности (он подделал справку об отсутствии судимости).

При этом педагога признали виновным в 19 эпизодах по статье "Насильственные действия сексуального характера" в отношении детей, не достигших 14 лет. Его приговорили к 17,5 годам лишения свободы в ИК строго режима, а также запретили 17 лет работать с детьми.

Учителя задержали в декабре 2021 года. По версии правоохранителей, он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении учеников прямо в школе.

Фото: Piter.tv