Учитель биологии, обвиняемый в педофилии, подделал справку об отсутствии судимости

Мужчина получил условный срок в 2008 году.

В отношении учителя биологии, который обвиняется в развращении несовершеннолетних, возбудили еще одно уголовное дело. Как оказалось, мужчина предоставил при трудоустройстве липовую справку от отсутствии судимости. Об этом 15 декабря сообщила пресс-служба прокуратуры.

У Виктора Ласточкина была судимость в сфере половой неприкосновенности и половой свободы личности, однако в школу №1 Московского района он предоставил иную справку.

Прокурор направил материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

Полиция установила, что 5 октября учитель совершил развратные действия в отношении мальчика. Подобное преступление он совершил 9 ноября с другим ребенком.

Ласточкин признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он пробудет под стражей до 7 февраля.

Фото: ВКонтакте / РОДКОНТРОЛЬ ( Родительский Контроль) СПб