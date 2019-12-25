Учитель биологии, обвиняемый в педофилии, подделал справку об отсутствии судимости

В отношении учителя биологии, который обвиняется в развращении несовершеннолетних, возбудили еще одно уголовное дело. Как оказалось, мужчина предоставил при трудоустройстве липовую справку от отсутствии судимости. Об этом 15 декабря сообщила пресс-служба прокуратуры.
У Виктора Ласточкина была судимость в сфере половой неприкосновенности и половой свободы личности, однако в школу №1 Московского района он предоставил иную справку.
Прокурор направил материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.
Полиция установила, что 5 октября учитель совершил развратные действия в отношении мальчика. Подобное преступление он совершил 9 ноября с другим ребенком.
Ласточкин признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он пробудет под стражей до 7 февраля.
Фото: ВКонтакте / РОДКОНТРОЛЬ ( Родительский Контроль) СПб
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