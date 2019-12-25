В Петербурге учителя биологии подозревают в развращении учеников

По подозрению в совершении преступления учитель был задержан. Возбуждено уголовное дело.

В полицию Московского района Петербурга обратилась две женщины, которые обвинили учителя биологии в совершении развратных действий в отношении их несовершеннолетних сыновей. Об этом стало известно Piter.tv.

Полицией установлено, что 5 октября в период с 16:00 до 18:00 в кабинете учитель совершил развратные действия в отношении мальчика. Также 9 ноября с 16:00 до 18:00 он совершил развратные действия в отношении еще одного ребёнка.

По подозрению в совершении преступления учитель был задержан. Возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый в 2008 году получил условный срок за совершение развратных действий.

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Фото: Piter.tv