Жителя Ленобласти подозревают в насилии над 7-летней падчерицей

Инцидент произошел в период с 1 по 28 ноября.

В Приозерском районе Ленобласти возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась мама девочки, которая сообщила, что неизвестный в период с 1 по 28 ноября в дачном доме в Соловьёво совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её 7-летней дочери.

По подозрению в совершении преступления задержали 41-летнего отчима, проживающего в посёлке Сосново.

Психотерапевта из Выборга подозревают в изнасиловании 17-летней пациентки.

Фото: Piter.tv