Психотерапевта из Выборга подозревают в изнасиловании 17-летней пациентки

Мужчина приставал к школьнице прямо на сеансе.

Полицейские подозревают врача из Выборга в надругательстве над несовершеннолетней. По информации Piter.tv, психотерапевт из Центра интегративной терапии, который находится на улице Некрасова, совершал действия сексуального характера в отношении 17-летней пациентки во время сеанса.

В полицию обратилась мать девушки. Стражи порядка допросили подозреваемого. После получения объяснений его отпустили. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в метро Петербурга неизвестный дважды изнасиловал школьницу.

Фото: Pexels