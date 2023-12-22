На капремонт общественных бань в Петербурге выделили дополнительно 1,5 млрд рублей

По словам Кирилла Полякова, ремонт уже стартовал в банях в четырех районах города – Кронштадтском, Колпинском, Курортном и Приморском.

Петербургское правительство выделило дополнительные средства в размере 1,5 млрд рублей на капитальный ремонт общественных бань. Об этом заявил вице-губернатор города Кирилл Поляков в ходе пресс-конференции ТАСС 31 января.

По словам Кирилла Полякова, работы уже стартовали в банях в четырех районах Петербурга – Кронштадтском, Колпинском, Курортном и Приморском. Кроме того, он отметил, что программу льготного мытья намерены расширить: изменения затронут 22 бани.

Помимо этого, частным баням, которые участвуют в льготной программе, планируют предоставить субсидии.

Отмечается, что петербуржцы попросили не закрывать общественные баня на время капремонта. Оказалось, они востребованы у горожан.

Напомним, провести работы в общественных банях поручил в августе прошлого года губернатор Александр Беглов. В программу вошли восстановление или замена коммуникаций теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения и вентиляций.

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура Петербурга требует сохранить Сызранские бани.

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