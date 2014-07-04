Прокуратура Петербурга требует сохранить Сызранские бани

Прокуратура потребовала принять меры к сохранению объекта культурного наследия.

Прокуратура Московского района провела проверку исполнения законодательства об охране объектов культурного наследия. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, Сызранские бани находятся в неудовлетворительном состоянии: имеются трещины в кирпичных стенах лестничных башен и дворового фасада, загрязнения, также частично утрачены отделочный слой и лепные элементы.

Кроме того, выполнены работы по ремонту крыльца со стороны Сызранской улицы, а на дворовой территории складирован строительный мусор.

Прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении по части 1 статьи 7.13 КоАП РФ (нарушение требований сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, их территорий либо несоблюдение ограничений, установленных в границах их зон охраны).

Ранее сообщалось, что Матвиенко предложила продлить нацпроект "Культура".

Фото: прокуратура Петербурга