В 22 общественных банях Петербурга проведут капитальный ремонт

Бани Северной столицы планируют восстановить за три года.

Александр Беглов поручил подготовить программу капитального ремонта городских общественных бань. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного сегодня, 19 августа.

Из-за специфики бань – постоянного воздействия воды, пара, повышенных температур – здания изнашиваются быстрее. Бани Петербурга планируют отремонтировать за три года. В программу войдут восстановление или замена коммуникаций теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения и вентиляций. Кроме того, специалисты приведут в порядок фасады и проведут другие виды работ в 22 банях.

В Северной столице 32 бани предоставляют услуги на уровне 85 рублей для отделения второго разряда, 100 рублей – для первого.

Ранее мы рассказывали о том, что общественная баня Сестрорецка "СКАТ" будет отремонтирована.

Фото: Pxhere