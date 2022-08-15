Общественная баня Сестрорецка "СКАТ" будет отремонтирована

Бане 125 лет, ее возвели в 1898 году.

В четверг, 17 августа, вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков и глава администрации Курортного района Александр Забайкин посетили банно-прачечный комплекс ГУП "Скат", который расположен на улице Мосина в Сестрорецке. Они пришли к решению отремонтировать здание.

Бане 125 лет, ее возвели в 1898 году. Ее отличительные черты – дровяной пар и находящееся рядом озеро. Сегодня баня является важной частью социальной инфраструктуры, поскольку многие граждане используют ее в качестве помывочной. Для льготников, многодетных семей, пенсионеров, инвалидов установлены специальные цены.

В ближайшее время разработаем проект поэтапной реконструкции бани, чтобы без закрытия проводить здесь ремонтные работы. Планируем выполнить капитальный ремонт помещений, отреставрировать фасад, привести в порядок коммуникации. Кирилл Поляков, вице-губернатор Петербурга

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Фото: пресс-служба Кирилла Полякова