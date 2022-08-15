В Пушкине отреставрируют Царский вокзал

С 30-х годов прошлого столетия здание не эксплуатируется.

Попечительский совет фонда "Царскосельский вокзал" решил восстановить Царский вокзал Пушкина. Реставрация станет одним из этапов комплексного развития территории, включающей Федоровский городок, Фермский парк и другие. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного сегодня, 17 августа.

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что ремонт павильона будет финансироваться за счет городского, федерального бюджетов и жертвователей.

С 30-х годов прошлого столетия здание не эксплуатируется, из-за чего оно постепенно разрушается. На данный момент проводится его комплексное исследование, далее пройдут этапы проектирования и реставрации.

Леонид Слуцкий, депутат Государственной думы РФ, заявил, что императорский вокзал восстановят полностью в первозданном виде, включая перрон и уникальные росписи.

Ранее на Piter.TV: доходный дом Антоновой признали памятником.

Фото: пресс-служба Смольного