В Петербурге начнут учитывать средний балл в аттестате при конкурсном отборе в вузы

При поступлении в высшие учебные заведения Петербурга планируют смотреть не только на оценки ЕГЭ.

Санкт-Петербургский горный университет имени императрицы Екатерины II планирует учитывать средний балл аттестата наряду с результатами ЕГЭ при поступлении уже в 2025 году. Об этом сообщил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев в интервью ТАСС.

По словам Фадеева, эта практика будет опробована в одном из лучших российских вузов в рамках обсуждения с педагогами и родителями различных вариантов введения комплексной оценки школьных знаний наряду с ЕГЭ.

Также на повестке дня стоит вопрос о целесообразности введения двоек за поведение в школах, добавил глава СПЧ, ссылаясь на поручения президента России Владимира Путина по итогам декабрьской встречи с членами СПЧ.

Напомним, президент поручил обсудить с родительским и профессиональным сообществами необходимость введения интегральной оценки в школах и её учёта при поступлении в вузы. Мнения, полученные в ходе этих обсуждений, будут доложены президенту к 1 июля 2025 года. Тогда же Владимиру Путину представят позицию учителей и родителей по поводу оценок за поведение в школах.

Ранее Piter.TV сообщал, что Владимир Путин потребовал повысить качество платного приема в вузы.

Фото: ВКонтакте / Комитет по образованию, Санкт-Петербург