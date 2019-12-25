В Турции опровергли сообщения СМИ об одобрении производства российской вакцины "Спутник V"

В настоящее время ученые республики проводят испытания препарата.

В Турция заявили, что испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V" продолжаются, но об одобрении ее производства в стране пока говорить рано. Ранее СМИ сообщали, что Турция одобрила производство препарата на территории страны. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на члена научного совета республики по коронавирусу Афшина Эмре Кайыпмаза.

Я сказал журналисту, что в Турции проводятся испытания российской вакцины, и лишь по некоторым их этапам получены промежуточные положительные результаты <...> Видимо, журналист не совсем верно понял. Афшин Эмре Кайыпмаза, лена научного совета Турции по коронавирусу

По его словам, стоимость производства одной дозы препарата может составлять около десяти долларов, что равнозначно стоимости китайской вакцины "Синовак", которую Турция сейчас закупает. Кайыпмаза считает, что производство "Спутник V" внутри страны устранит внешнюю зависимость, если вакцина будет одобрена.

Ранее мы сообщали, что Турция может приступить к осуществлению проекта по строительству канала "Стамбул" уже в июне.

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