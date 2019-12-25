На петербуржца спустя год завели уголовное дело по факту избиения жены

После избиения женщина перестала видеть левым глазом.

Почти год спустя в Петербурге возбудили уголовное дело на мужчину, избившего свою жену. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным полиции, 14 апреля 2020 года Ю. в ходе внезапно возникшего конфликта умышленно ударил не менее одного раза кулаком по голове свою жену Е. Она получила травму левого назоорбитального комплекса левого глаза, перелом костей носа и внутренней (медиальной) стенки левой глазницы со смещением отломков, контузию левого глазного яблока тяжелой степени – посттравматическую атрофию зрительного нерва с абсолютной потерей зрения (амавроз), и другие повреждения левого глаза, которые. Такая травма классифицируется как тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело по ст. 111 ч. 1 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) возбуждено 24 марта 2021 года. В 12:00 подозреваемый задержан и изобличен, на данный момент он находится под подпиской о невыезде.

В прошлом году больше 6 тысяч женщин в Петербурге подали заявления о домашнем насилии. При этом уголовные дела возбудили только по 7% заявлений.

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