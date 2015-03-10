Больше 6 тысяч женщин в Петербурге подали заявления о домашнем насилии

При этом уголовные дела возбудили только по 7% заявлений.

В 2020 году в Петербурге женщины почти семь тысяч раз обращались в полицию по факту домашнего насилия. Об этом на заседании в ЗакСе заявил городской омбудсмен Александр Шишлов.

В полицию за прошлый год было подано 6703 заявления о домашнем насилии, где пострадавшей была женщина, но только по 7% из них были возбуждены уголовные дела. Шишлов отметил, что к домашнему насилию до сих пор относятся, как к "внутрисемейному делу", но по факту это не редко заканчивается трагедиями. Так уполномоченный по правам человека вспомнил случай, когда гражданский муж на глазах у детей избил их мать до смерти.

Шишлов считает, что присоединение России к Стамбульской конвенции о правах женщин и принятие федерального закона о домашнем насилии помогло бы исправить данную ситуацию.

Фото: pixabay