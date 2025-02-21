Суд в Петербурге рассмотрит иск о признании экстремистской книги украинского автора

Прокуратура Петербурга обратилась в городской суд с требованием признать экстремистским материалом произведение украинского писателя Александра Боргардта.

Санкт-Петербургский городской суд примет к рассмотрению иск прокуратуры о признании экстремистской книги украинского автора Александра Боргардта "Две культуры". Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Согласно результатам лингвистического исследования, в произведении реализуется тематика исторического противостояния между Россией и Украиной на почве геополитических и культурных интересов. Автор, как отмечается в заключении, представляет Россию в негативном свете, возлагая на нее ответственность за уничтожение украинской национальной культуры и навязывание собственных ценностей. Кроме того, в книге дается негативная характеристика русскому народу, который называется "враждебной нацией".

В пресс-службе уточнили, что на данный момент произведение доступно для чтения и скачивания на 15 интернет-ресурсах. Специалисты пришли к выводу, что в тексте содержатся признаки возбуждения национальной розни, что квалифицируется как экстремистская деятельность. По делу уже назначено судебное заседание.

