Найден способ преодолеть искажения запахов после коронавируса

Явление, когда люди испытывают искаженные запахи, называется паросмией.

Одним из распространенных симптомов коронавирусной инфекции является потеря обоняния. После болезни способность чувствовать запахи постепенно возвращается, но некоторые пациенты начинают ощущать привычные запахи по-новому. Как справиться с искажением запахов, эксперты из Германии, Великобритании и Польши рассказали изданию Medical News.

Явление, когда люди испытывают искаженные запахи, называется паросмией. Например, лимон может пахнуть гниющей капустой, а шоколад бензином. Данный симптом может проявляться и при других болезнях, в том числе при травме головы.

Справиться с искажением запахов можно с помощью тренировки обоняния. Тренировка включает в себя вдыхание минимум четырех разных запахов два раза в день в течение 15 секунд каждый. Процедуру нужно делать каждый день, при необходимости до нескольких месяцев.

Быстрее всего обоняние восстанавливается у пожилых людей, а самые заметные улучшения после тренировок происходят у тех, кто потерял большую часть функции обоняния.

Ранее невролог назвала потерю обоняния признаком болезни Паркинсона и опухоли мозга.

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