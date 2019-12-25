Невролог назвала потерю обоняния признаком болезни Паркинсона и опухоли мозга

Но также нос может перестать чувствовать из-за банальных проблем.

Отсутствие способности ощущать запахи не всегда означает, что человек заразился коронавирусной инфекцией. Об этом в эфире "Говорит Москва" рассказала заведующая неврологическим отделением для больных с нарушениями мозгового кровообращения больницы № 52, невролог Вера Пшеничникова.

По словам медика, обоняние может пропасть из-за банальных проблем в носу, например, из-за отека слизистой. Но при этом обоняние может пропасть и при более серьезных проблемах, например, при опухолях головного мозга. Также это является характерным симптомом болезни Паркинсона.

Потеря обоняния — это признак как минимум пяти заболеваний, навскидку. Вера Пшеничникова, невролог

Ранее невролог Пшеничникова назвала пандемией дефицит магния у населения.

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