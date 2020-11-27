В Приморске открылся тренажерный зал

В спортивном центре Приморска открылся тренажерный зал. Теперь приморчане смогут заниматься силовой кардионагрузкой на новейшем оборудовании. Символично, что в этом году спортивный центр отмечает пятилетие и его дооснащение стало подарком, как для жителей, так и для тренеров.
Приобрели полную линейку тренажеров для занятия как силовыми видами, так и для ОФП. Мы будем рады видеть приморчан, приходите заниматься, у нас прекрасный сейчас зал.
Алексей Овчинников, директор спортивного центра Приморска
Помимо тренажеров в центре появился современный боксерский ринг, соответствующий европейским стандартам.
Хочется пожелать приморчанам заниматься спортом, посещать этот спортивный комплекс, с удовольствием сюда ходить.
Михаил Макаров, депутат ЗакСа Ленобласти
В поселении приняли решение развивать бокс и пригласить в спортивный центр нового тренера.
Есть у нас планы по строительству спортивных стадионов в Приморском поселении. Сейчас в Приморске проходит капитальный ремонт стадиона, планируется подготовка проектно-сметной документации по стадиону в поселке Рябово. Также в этом году планируем установку хоккейной коробки в Глебычево.
Евгений Шестаков, глава администрации Приморского городского поселения
Также в начале года в поселке Красносельское открылся тренажерный зал.
Видео: МГ "Наш город"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все