Родители "летающих лыжников" ждут обещанного усовершенствования тренировочной базы в поселке Юкки

Piter.TV продолжает серию материалов, посвященную детско-юношеской спортшколе олимпийского резерва по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью Выборгского района. Так как разные аспекты деятельности учреждения вызывают вопросы и негодование у родителей спортсменов, мы решили каждой ситуации посвятить отдельный тест. В этот раз речь пойдет об условиях для тренировок и состоянии тренировочной базы.

Родители "летающих лыжников" недовольны базой "Трамплин" в поселке Юкки. Как узнал Piter.TV, администрация Выборгского района обещала улучшить ее техническое состояние, однако обещанных изменений так и не произошло. Мы постарались узнать, почему планы по модернизации остались только на бумаге, а также чем именно недовольны горожане: выразить свои претензии лично директору спортивной школы олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Выборгского района, а также выяснить причины переноса работ им так и не удалось.

По словам одного из членов инициативной группы родителей Татьяны Литвинюк, до декабря 2019-го года все шло благополучно. Несмотря на накопившееся проблемы, связанные с условиями тренировок юных спортсменов, была надежда на то, что базу "Трамплин" усовершенствуют. Среди ожиданий – ремонт лыжероллерной трассы, усиление освещения на трассе, утепление батутного зала и увеличение количества автобусов, которые возят спортсменов из города на тренировочные базы.

Трамплины в Токсово закрыты, в Юкках трамплин 20 м закрыт! Роллерная трасса непригодна для занятий. Автобус не функционирует. Спортивные сборы в Мичуринском отменены. На пороге переезд школы в никуда. Прикрывается можно какими угодно вирусами. Но это откровенный развал школы и полное равнодушие к детям. написала Ирина Олейник в группе ГБУ СШОР "Вконтакте".

Ранее с просьбой создать батутный зал к президенту РФ Владимиру Путину обратился тренер спортивного учреждения на общественных началах, ветеран ВОВ, мастер спорта СССР по акробатике Игорь Виноградов. Дело в том, что зал есть, но он не подходит для тренировок: там очень холодно. Кроме того, нет необходимых помещений: раздевалок, туалетов.

Отметим, что некоторые работы на базе "Трамплин" в течение последних лет все же проводились. Последний из них был в 2018-м году. Тогда, согласно информации администрации Выборгского района, на базе провели ремонт и монтаж искусственного покрытия трамплина К-10, горы разгона К-25, благоустроили дорожки и лыжероллерную трассу длиной 2,5 км.

Бывшему директору Александру Верещагину удалось предварительно договориться о выделении средств для создания полноценной тренировочной базы, отвечающей современным требованиям. Намерение укрепить материально-техническую базу подтверждает и ответ администрации Выборгского района, которая является собственником спортшколы, на обращение петербурженки от 11 сентября 2019.

15 ноября 2019-го года ГБОУ СШОР разместила тендер на поставку, установку и монтаж модульного сооружения под размещение спортивного зала, судейского домика и пункта охраны, однако закупка была отменена. Общая сумма составила около 50 млн рублей. Также не состоялся аукцион на оказание услуг по осуществлению технологического присоединения к электрическим систем.

После того, как закупку отменили, родители спортсменов обратились к властям, чтобы узнать, в чем дело. Выяснилось, что причина кроется в "завышенной смете". Спустя 4 дня после отмены тендера, 10 декабря, с поста директора уволили Верещагина, который должен был находиться на должности до 20 декабря 2020. На его место назначили Станислава Дубровского.

Члены инициативной группы родителей уверены, что негативные перемены в жизни спортшколы начались после его назначения на должность. Наладить коммуникацию с новым директором не удалось: он избегает встреч, рассказала Татьяна Литвинюк. Трибуной для своих сообщений Дубровский выбрал группу спортшколы "ВКонтакте", где публикуется новая информация и заявления директора. При этом некоторые действия вызывают вопросы. Так, например, в период ограничительных мер, 21 мая 2020-го года, он был замечен около здания спортшколы на Выборгском шоссе, 102А в халате. Родители считают, что такой внешний вид объясняется тем, что он мог посещать баню, которая расположена в здании. При этом для спортсменов школа была закрыта на карантин. На кадрах видно, что рядом с директором есть еще один человек. По информации нашего источника, это тренер ШВСМ по зимним видам спорта Николай Симонович.

При этом мы сидели дома, нам говорили, что никаких тренировок не проводится, что это запрещено Роспотребнадзором. рассказала Татьяна Литвинюк.

Связаться со Станиславом Дубровским лично, чтобы обсудить претензии родителей и работу тренера Игоря Виноградова, которого не хотят трудоустраивать, Piter.TV не удалось. Администратор спортшколы посоветовала за комментариями обратиться к руководству Выборгского района.

В районный пресс-службе нам дали лаконичный ответ. Сроки и объем работ озвучены не были.

Укрепление материально-технической составляющей спортивной базы "Трамплин" планируется. сказали в пресс-службе Выборгского района.

Также Piter.TV поинтересовался планами спортшколы по переезду: здание переходит в собственность Спасо-Парголовского храма, который располагается по соседству. Оказалось, что информация в районной администрации об этом отсутствует. При этом именно администрация занималась подбором вариантов объектов недвижимости для перебазирования школы.

В конце мая 2020 появилась информация о том, что подобрать специализированный объект со спортивными залами не удалось. В комитете имущественных отношений Петербурга сообщили Piter.TV о том, что передача здания религиозной организации точно состоится. Таким образом, вопрос о дате и месте переезда все еще остается открытым.

Фото: ykki-jump.ru

Видео: предоставлено родительской инициативной группой