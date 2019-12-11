Родители учащихся спортшколы продолжают борьбу с РПЦ за здание на Выборгском шоссе

Спортшкола олимпийского резерва вынуждена переезжать в новое место, так как на территорию претендует соседний храм. Родители не согласны: нет точных доказательств, что здание ранее принадлежало РПЦ.

Родители воспитанников школы олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Выборгского района продолжают отстаивать здание на Выборгском шоссе. Дело в том, что территория должна перейти в собственность Спасо-Парголовского храма, которая находится по соседству. О передаче здания РПЦ официально в Смольном заявили в декабре 2019-го года, что вызвало широкое обсуждение. Piter.TV решил узнать, как изменилась ситуация спустя полгода, чего удалось добиться родителям и состоится ли переезд Школы в этом году. Как оказалось, борьба продолжается.

Здание спортшколы находится по адресу Выборгское шоссе, дом 102А. Спортивное учреждение работает с 1944 года, некоторые из ее воспитанников представляли Россию на зимних Олимпиадах и международных соревнованиях в составе сборной.

Первые действия со стороны Спасо-Парголовского храма, расположенного на Выборгском шоссе, 106А, начались в 2014 году. Руководство обратилось в Смольный с заявлением передать здание храму. Тогда же на сайте Законодательного Собрания Петербурга появилось распоряжение о подготовке плана передачи религиозной организации здания, находящегося в государственной собственности города. Камнем преткновения являлась и остается и по сей день историческая принадлежность территории площадью 570 кв. метров.

В комитете имущественных отношений (ранее – комитет по управлению городским имуществом) отнесли нежилое здание к объекту религиозного назначения. На этом же настаивает и руководство храма, утверждая тем самым свое право на территорию. В декабре 2019 года РПЦ предоставила справку из центрального государственного архива Санкт-Петербурга. В ней указываются церковные постройки, которые находились в землевладении Спасо-Парголовской церкви.

История начинается в 1850-м году, когда на средства графа Шувалова был построен каменный дом с мезанином для настоятеля храма. Затем, в 1902 году на церковные средства появился каменный двухэтажный дом. В 1905 году церкви принадлежали храм, сад перед храмом, кладбище и дома причта. При этом точный адрес в документах архива не указан. Это значит, что принадлежность здания дома №102А все еще остается под вопросом. Однако в храме уверены, что дом причты располагалась именно на этом месте.

Как рассказала Piter.TV председатель инициативной группы родителей Татьяна Литвинюк, в школу приезжал архитектор КГИОП и "искал на чердаке следы мезонина". Специалист сообщил, что здание соответствует архитектуре причты, но родителей такой ответ не убедил.

Задала ему вопрос: "Зачем тогда священнику два бетонных подъезда с бетонными лестницами?". На что он сказал: "Чтобы к дьяку в гости ходить".

Зимой этого года на стороне родителей также выступили депутаты Законодательного Собрания Борис Вишневский и Надежда Тихонова, однако, судя по всему, результатов это не принесло. Кроме того, по словам Литвинюк, ее и еще одну активистку заблокировали на портале ЗакСа: они не могли посылать запросы и читать новости. На место директора школы, который также выступал за сохранение спортшколы на Выборгском шоссе, Александр Верещагина, администрация Выборгского района назначила Станислава Дубровского. Это произошло в декабре 2019-го года, новый директор занимает иную позицию.

По плану передача должна состояться только после того, как школа переедет на новое место. В качестве основной тренировочной базы администрация и руководство школы выбрали пос. Юкки (ранее она находилась в Парголово). В безвозмездное пользование готовы также предоставить здание на Сиреневом бульваре, 18, к.1, лит. В. Так как оно находится в непригодном состоянии, требуется капитальный ремонт. Его должны завершить до 31 августа 2020-го года, но, как мы выяснили, работы еще не начались. Кроме того, такая альтернатива не устраивает родителей. По словам Татьяна Литвинюк, в здании требуется ремонт куда большего масштаба, чем он заявлен. Также не удобно добираться собственным ходом от Сиреневого бульвара до базы в Юкки.

В КИО нам ответили, что в здании требуется капитальный ремонт. А это, значит, другие деньги, проект, его утверждение. Специалисты посчитали, что такие работы могут занять от 11 до 14 месяцев с учетом всех процедур с документацией.

Также рассматривается вопрос о возможности выкупа помещения в Парголово на улице Николая Рубцова, но официальных указаний, связанных с этим местоположением, не выходило. По словам мамы воспитанника школы, с таким же заявлением зимой выступил губернатор Александр Беглов, но документальные подтверждения передачи помещения школе также отсутствуют.

Как выяснил Piter.TV, за прошедшие полгода, несмотря на протесты родителей, в комитете имущественных отношений свое решение не изменили. В Смольном сослались на те же документы, которые были опубликованы в декабре 2019-го года. Какие планы у Спасо-Парголовской церкви на новую территорию, узнать не удалось, так как настоятель храма, протеирей Роман Ковальский, от комментариев отказался.

Все, что нужно, я уже давно сказал, отметил настоятель.

Татьяна Литвинюк вместе с другими родителями намерена бороться за здание: его условия и расположение являются удобными для детей и преподавателей. Ранее женщина также обратилась к архивным документам, но изучить их не удалось: помешала пандемия коронавируса. По этой же причине осмотреть здание на Сиреневом бульваре не могут и сотрудники Роспотребнадзора. Об этом их попросили родители, чтобы подтвердить непригодность объекта. Есть вероятность, что переезд может затянуться.

Если подтвердится, что дом причты — это дом №104, а не 102, мы пойдем дальше. У нас есть организация, в которую мы собираемся обратиться, но называть ее пока не буду, сказала мама воспитанника спортшколы.

Также родители просили заняться вопросом губернатора Александра Беглова.

Фото: Piter.TV, commim.spb.ru