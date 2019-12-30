Выселяемая РПЦ спортшкола на Выборгском шоссе могла не принадлежать церкви

Родители спортсменов нашли несоответствия архивов и справок от комитета.

Здание детской горнолыжной школы на Выборгском шоссе, которое Смольный постановил передать РПЦ, могла и не принадлежать церкви. Об этом рассказал на своей странице ВКонтакте петербургский депутат Борис Вишневский 9 января.

Комитет имущественных отношений (КИО) осенью 2019 года заявлял, что в соответствии с архивными документами здание было собственностью церкви, и спортсмены должны освободить его до августа. Лыжникам предложили другое помещение на Сиреневом бульваре, однако выбор города уже раскритиковали родители юных спортсменов и защитники здания на Выборгском шоссе.

Судя по документам, которые обнаружили обеспокоенные вынужденным переездом родители, здание не принадлежало РПЦ. По словам родителей, в предоставленных КИО справках отсутствовал точный адрес дома причты. Кроме того, описание дома из архива не совпадает с параметрами здания, где пока расположена лыжная школа. Также в документах значится, что дом не перестраивался и сохранил первоначальный вид, который, в свою очередь, не соответствует виду сегодняшней школы. Инициативная группа полагает, что по документам здание могло строиться как доходный дом для аренды дачных помещений.

Теперь родители требуют от КИО пересмотра и проверки решения передать здание РПЦ. Похожее заявление направил вице-губернатору Елину и сам Вишневский.

Ранее за школу заступилась депутат Надежда Тихонова.

Фото: Google View