Депутат Тихонова попросила остановить передачу здания спортивной школы РПЦ

По ее словам, спортсменам пока не дали хорошее помещение взамен.

Депутат Надежда Тихонова предложила повременить с передачей помещения спортивной школы приходу Спасо-Парголовского храма, пока спортсменам не дадут подходящее помещение. Об этом парламентарий заявила на заседании петербургского ЗакСа 11 декабря. Тихонова хочет обратиться с предложением к губернатору.

Депутат заметила, что школа олимпийского резерва по прыжкам с трамплина в Выборгском районе должна освободить здание в грядущем августе, однако спортсменам не предложили подходящего помещения взамен. Площадку на Сиреневом бульваре, предложенную школе, Тихонова считает непригодной для тренировок.

Запрос депутата не поддержали, но на заседании прозвучало заявление о том, что передачу здания контролирует вице-губернатор Владимир Кириллов.

Ранее мы писали, что петербургские депутаты окончательно определились с длительностью рекламных показов в кино.

Фото: Piter.TV