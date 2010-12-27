Петербургские депутаты окончательно определились с длительностью рекламных показов в кино

Показ коммерческих роликов хотят урезать до 10 минут.

Петербургские депутаты окончательно решили, насколько сократить время показа рекламы в кинотеатрах. На заседании ЗакСа в среду, 11 декабря, депутат Денис Четырбок выступил за сокращение рекламной демонстрации с 20 минут до 10. Соответствующие поправки в федеральный закон о рекламе поддержали и другие участники заседания, документ отправлен в Госдуму.

Зампредседатель комитета Госдумы по инфополитике Андрей Свинцов еще ранее поддержал инициативу Четырбока, заявив, что пришедший в кино человек вынужден смотреть много рекламы за свои деньги, заплаченные за фильм и еду. Политик отметил, что это несправедливо по отношению к зрителю.

Ранее мы освещали позицию российских кинотеатров по предложенной депутатами инициативе.

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