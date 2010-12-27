Российские кинотеатры недовольны поправкой петербургского ЗакСа к закону о рекламе

Закон ограничит их свободу предпринимательства.

23 октября петербургские депутаты одобрили поправки к закону "О рекламе", которые ограничивают показ коммерческих роликов перед началом главного фильма сеанса до 20 минут. Piter.TV узнал у представителей двух сетей российских кинотеатров, филиалы которых есть в Петербурге, что они думают по поводу депутатского новшества.

Сеть кинотеатров "КАРО" законопроект не поддерживает, сказали нам в пресс-службе. Изменения ограничат право компании на коммерческую деятельность и нарушат принцип свободы предпринимательства. В "Синема Парк" от комментариев пока воздержались, ожидая финального принятия или непринятия закона.

Оба кинотеатра подчеркивают, что ролики, которые они запускают перед показом фильма, включают не только коммерцию. Среди таких видео есть ролик о правилах пожарной безопасности и порядке действий зрителей в случае пожара, а также трейлеры фильмов, готовящихся к выходу на экраны. Оба пункта – следствие соблюдения кинотеатрами законных Правил (противопожарного режима в РФ и киновидеообслуживания населения соответственно).

Показ рекламы всегда бесплатен, отмечает пресс-служба "Каро". Кроме того, зритель имеет возможность узнать на кассах о продолжительности как самого фильма, так и роликов перед ним. В "Синема Парк" такая информация вывешивается в фойе для ознакомления. Исходя из этого, каждый может занять свое место в зале с началом рекламы или непосредственно перед фильмом, в зависимости от собственного желания.

Формулировка, приведенная в данном законопроекте: "Не допускается демонстрация рекламы после установленного времени начала кино- или видеосеанса, указанного лицом, осуществляющим кино- и видеообслуживание" противоречит как вышеуказанным нормативным актам, так и здравому смыслу, ведь в этом случае теряется весь смысл показа рекламно-информационного блока, потребители лишаются возможности получить необходимую информацию.", – говорят в "Каро".

"Синема Парк" отмечает, что при покупке билета потребитель заключает договор на киновидеообслуживание и соглашается с условиями конкретного кинотеатра. Начало фильма, если зритель возмущается рекламой перед показом главной картины, в билете никогда не прописывается. Существует лишь такой реквизит, как "начало сеанса", а он, в свою очередь, включает и прокрутку рекламных роликов. В "Синема Парк" разграничивают понятия "сеанс" и "фильм". Исходя из многих типичных формулировок кинотеатр сделал вывод, что термины не подменяют друг друга.

Если претензии к рекламе у нетерпеливых зрителей все-таки слишком сильны, а дождаться фильма не хватает усидчивости, то решение есть:

"Согласно правилам возврат билетов нашей сети, в течение первых 20-ти минут после начала сеанса потребитель может отказаться от просмотра, сдать билеты в кассу кинотеатра и получить денежные средства", – напомнили в пресс-службе "Синема Парк".

Ранее мы рассказывали, что треть получивших господдержку фильмов не окупаются в прокате.

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