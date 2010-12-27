Треть получивших господдержку фильмов не окупаются в прокате

Из 38 кинокартин, которые получили от 100 млн рублей, 14 собрали меньше этой суммы.

Из 38 фильмов, которые получили с 2015 года от 100 млн рублей господдержки, 14 собрали в прокате меньше этой суммы. Об этом пишут "Ведомости", которые проанализировали данные базы господдержки кино.

Провальным оказался военный приключенческий боевик "Семь пар нечистых" продюсера Вадима Абдрашитова. Он получил 119 млн рублей господдержки и собрал в 2018 году меньше 1 млн рублей. Также не окупился мультфильм "Баба Яга. Начало" от Art Pictures и Glukoza Production. Его сборы составили 1,3 млн рублей при поддержке в 138 млн рублей.

Комедия Тиграна Кеосаяна "Крымский мост. Сделано с любовью!" получила 100 млн рублей при заработанных 70 млн рублей. Похожая ситуация с боевиком "Рубеж", который при финансировании в размере 200 млн рублей собрал 87 млн рублей.

Ежегодно Минкультуры и Фонд кино выделяют на новые фильмы больше 5 млрд рублей. Министерство помогает дебютным и авторским проектам, фонд дает деньги на создание лент для массовой аудитории. Государство может закрыть не больше 75 % расходов на производство картины, когда как Фонд кино финансирует 60-70 %.

Больше всего денег (728 млн рублей) с 2015 года получил фильм "Викинг" с Данилой Козловским в главной роли. Создатели картины должны вернуть из этой суммы 115 млн рублей. В прокате лента собрала 1,5 млрд.

Ранее мы писали, что фильм "Тайна печати дракона" провалился в российском прокате.

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