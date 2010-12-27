КИО: здание спортшколы в Выборгском районе передадут РПЦ в конце августа 2020 года

Церковь займёт помещение на Выборгском шоссе только после полного переезда спортивной школы в новое помещение.

Комитет имущественных отношений опубликовал архивные и исторические документы в отношении здания на Выборгском шоссе, д. 102, литера А, которое сейчас занимает детская спортивная школа. Согласно архивным данным, имущество раньше принадлежало русской православной церкви. Об этом сообщила пресс-служба КИО.

Ранее в КИО обратился приход Спасо-Парголовского храма с заявлением о передаче здания безвозмездно в собственность прихода. Все рассмотренные архивные документы подтвердили данные заявления.

По согласованию с администрацией и руководством, административно-управленческий персонал школы переедет в здание на Сиреневом бульваре. Тренировочная база расположится в посёлке Юкки. Школа приступит к использованию помещения после ремонта. Они должны быть завершены к концу августа 2020 года. Церковь займёт помещение на Выборгском шоссе только после полного переезда школы в новое помещение.

Детям из одной семьи могут дать приоритет при приеме в школу.

Фото: архив; Google View