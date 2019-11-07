Родителям не придется отводить детей в разные учебные заведения.

Детям из одной семьи могут дать приоритет при приеме в школу. Профильный комитет по вопросам семьи, женщин и детей Государственной Думы предложил депутатам принять поправки во втором чтении законопроекта. Изменения предполагают, что при зачислении учеников в начальную школу будет учитываться тот факт, учатся ли в этом школьном заведении его братья или сестры. При этом дети должны иметь общее место жительства, воспитываться одной семьей. Если все условия соблюдены, то ребенок получит приоритет в вопросе поступления. Аналогичная система будет распространяться и на детские сады.

Данные меры направлены на развитие института многодетности. Учеба в одном заведении сократит время для родителей на то, чтобы доставить своих чад на занятия. Зачастую им приходиться сопровождать детей в разные части города, что неудобно и может сказаться на опоздании.

Отметим, что во многих регионах страны наблюдается проблема с зачислением детей из одной семьи в учебное или дошкольное заведение. В некоторых областях ситуацию изменили при помощи правок в местное законодательство. К таким можно отнести правки в Тверской области, Петербурге.

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Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/CareerOneStop