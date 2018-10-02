На Безымянном острове построят спортшколу

В 2020 году рабочие начнут создавать новый комплекс для занятия парусным спортом.

На набережной Мартынова может появиться детская спортивная школа. С данной инициативой обратилось руководство парусной школы "Крестовский остров" к Комитету имущественных отношений Петербурга. Чиновники хотят оформить земельный надел для занятий школьников. Строительство объекта начнется уже в 2020 году.

На данный момент получены права на установку трех веток понтонов, необходимых для швартовки судов. Известно, что спортшкола сможет принять на обучение 700 детей в возрасте до 9 лет. Флот будет насчитывать не более 100 объектов.

При проектировании здания будет использован европейский опыт: крытый бассейн со специальным оборудованием для создания искусственной волны. Это поможет ребятам, делающим первые шаги в яхтинге, выработать координацию, научиться понимать движение лодки комментирует директор Наталья Федорова "Петербургскому дневнику"

Петербурженка отметила, что в мировой практике такие бассейны широко применяются для обучения воспитанников.В новом здании также разместят бассейн с искусственной волной, тренажерный зал и игровую комнату. В будущем руководство школы может открыть и отделение для серфингистов. Это направление уже вошло в список олимпийских игр, но в Петербурге нет ни одного места, которое бы специализировалось на данном виде спорта.

Ранее Piter.tv писал о том, что выборгские яхтсмены закрыли сезон в акватории Выборгского залива.

Фото: Piter.tv

