Редакция Piter.TV пообщалась с одним из организаторов регаты крейсерских яхт "Закрытие навигации 2019" – Касинским Алексеем, который рассказал, что всего на старт вышло 14 яхт и за какой приз они боролись.

В эту субботу, 14 сентября, выборгские яхтсмены закрыли сезон в акватории Выборгского залива дойдя до острова Овчинный и обойдя остров Большой Игольчатый. Редакция Piter.TV пообщалась с одним из организаторов регаты крейсерских яхт "Закрытие навигации 2019" – Касинским Алексеем, который рассказал, что всего на старт вышло 14 яхт и за какой приз они боролись.

"Суббота выдалась солнечной и ветреной. Яхты на хорошей скорости дошли до острова Овчинный, обогнули остров Большой Игольчатый и за 2 часа десять 10 первой финишировала яхта "Мелодия", - рассказал Алексей.

Алексей также отметил, что в этом году в регате принимали участие только члены выборгского Яхт-клуба "Фаворит", но в клубе состоят и любители парусного спорта из Санкт-Петербурга, которые приезжают на подобные мероприятия целыми семьями.

"Соревнования наши больше любительские, дружеские, главный приз арбуз 20 кг, которого хватило на всех", - рассказал Алексей.

По словам организаторов, у регат, а таких за сезон проходит четыре, проводимых в Выборге есть несомненные плюсы по сравнению с регатами, проходящими в Северной столице и ее ближайших пригородах, так как в акватории Выборгского залива недалеко от города практически не бывает волн, очень комфортное плавание и хороший крен.

Отметим, что Яхт-клуб "Фаворит" считается муниципальным, при нем работает детская секция, ее ученица Дарья Савинова заняла первое место по России по классу Оптимист.