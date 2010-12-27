В Петербурге просят сохранить за школой здание, которое отдают РПЦ

Обращение Беглову направят из профильного комитета Смольного.

В Петербурге родители учеников спортивной школы обратились к руководству Смольного, чтобы сохранить учреждение. Ранее чиновники заявили, что его передадут под управление РПЦ. Соответствующее обращение о сохранении объекта направит комиссия ЗакСа по вопросам физической культуры и спорта. Местные жители надеются, что школу удастся сохранить до того момента, как ей не подберут подходящее помещение.

Напомним, что РПЦ должны передать заведение, где сейчас находится школа олимпийского резерва по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью. Она располагается в Выборгском районе Петербурга. О планах передачи объекта сообщили в КИО в начале декабря 2019 года. В будущем на месте школы появится приход Спасо-Парголовского храма. Это станет возможным, так как архивные документы доказывают религиозное назначение объекта.

Сейчас школе предложили два варианта для переезда. Один из них - на Сиреневом бульваре, в помещении 455 кв.м., где можно разместить административный персонал. Однако перебазироваться туда можно будет только в сентябре следующего года, когда завершится ремонт. Родители рассказали, что новое здание не подходит под нужды школы, для тренировок юных спортсменов.

Ранее Piter.tv писал о том, что депутат Тихонова попросила остановить передачу здания спортивной школы РПЦ.

Фото: Piter.tv

