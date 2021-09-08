Петербург купил автобусы для перевозки детей на сумму свыше 84 млн рублей

Благодаря приобретению автобусов удалось полностью решить задачу, которую власти города поставили перед собой до 2025 года.

На средства федерального бюджета Петербург закупил автобусы для детских перевозок на общую сумму 84,4 млн рублей.

Комитет имущественных отношений города оформил распоряжение, согласно которому новые отечественные школьные автобусы будут переданы 18 учебным заведениям.

Отмечается, что среди получателей техники — как обычные школы, так и колледжи. Благодаря приобретению автобусов удалось полностью решить задачу, которую власти города поставили перед собой до 2025 года.

Ранее мы сообщили о том, что строительство продолжения набережной Макарова оценили почти в 10 млрд рублей.

Фото: Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга