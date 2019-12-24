Путин поручил построить в Петербурге батутный центр по просьбе ветерана

Судя по всему, центр создадут уже по новому адресу спортивной школы.

В Петербурге может появиться спортивный зал для занятий на батуте в целях подготовки спортсменов. Соответствующее поручение утвердил Владимир Путин по итогам акции "Мы вместе".

Президент рекомендовал правительству города предусмотреть создание объекта. Ответственным за это назначили губернатора Петербурга Александра Беглова.

Спортивный зал будет предназначен для спортсменов, которые занимаются в государственном бюджетном учреждении спортивной школе олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Выборгского района. Ранее Piter.TV подробно рассказал о том, что школа готовится к переезду. Здание собираются передать в собственность РПЦ.

Создать батутный зал попросил ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный мастер спорта СССР Игорь Виноградов на видеоконференции с Владимиром Путиным, которая прошла 26 июня.

Фото: Piter.TV