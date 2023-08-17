Чернышенко заявил, что более 3 млн детей занимаются в спортивных школах и секциях

Вице-премьер РФ рассказал о нововведениях, которые вступят в силу с 1 сентября.

Более трех миллионов человек занимаются в организациях детско-юношеского спорта на территории России. Соответствующее заявление российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко сделал в рамках выступления на правительственном совещании при участии президента Владимира Путина. Чиновник напомнил коллегам о том, что по итогу решений Государственного совета по спорту власти внесли изменения в федеральное законодательство о физкультуре, спорте и образовании. Эти правки нацелены на гармонизацию. В законную силу они вступят с 1 сентября. Он заметил, что тренеры получат статус педагогического работника с соответствующими социальными гарантиями. В частности, речь идет о росте заработной платы, увеличении продолжительности ежегодного отпуска, упрощении процедуры аттестации. Атлеты же получают более комфортные условия для занятий.

Совершенствуется нормативно-правовая база: утверждены 193 нормативно-правовых акта и 153 приказа, формируется единая информационная система управления спортивными школами с ее последующей интеграцией в ГИС Спорт. Правительство совместно с субъектами завершает работу. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Российские атлеты показывают результаты уровня ЧМ, заявил Чернышенко.

Фото и видео: Правительство России