Дмитрий Чернышенко рассказал о спортивной жизни в стране.

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что отечественные спортсмены сохраняют соревновательную активность и демонстрируют результаты на уровне чемпионатов мира. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках выступления на правительственном совещании при участии президента Владимира Путина. Эксперт напомнил коллегам о том, что в текущие выходные стартуют в городе Екатеринбурге международный фестиваль университетского спорта. В данном событии участие команды из 36 стран, включая страны ШОС, БРИКС и СНГ.

Можно сказать, что международная спортивная жизнь продолжается, и российские спортсмены поддерживают соревновательную активность, причем результаты, которые они демонстрируют, на уровне чемпионатов мира. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Напомним, что II Игры стран СНГ проходили в Белоруссии с 4 по 14 августа в открытом формате. Сборная России победила в медальном зачете. Атлеты завоевали в турнире 149 золотых, 89 серебряных и 50 бронзовых наград. Участниками состязаний в Минске стали четыре тысячи человек из девяти государств СНГ и 13 дружественных стран.

Чернышенко: в России стартовал конкурс на разработку решений для курорта "Новая Анапа".

Фото и видео: Правительство России