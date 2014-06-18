Чернышенко: в России стартовал конкурс на разработку решений для курорта "Новая Анапа"

Вице-премьер России рассказал о крупнейшем круглогодичном курорте для россиян.

По поручению российского правительства стартовал открытый конкурс с международным участием на разработку архитектурных, планировочных и градостроительных решений для проекта пляжного семейного курорта "Новая Анапа". Соответствующее заявление сделал вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко. Чиновник пояснил, что мероприятиями руководит корпорации "Туризм.РФ".

Мы приглашаем принять участие в конкурсе российские и зарубежные компании, архитектурные бюро, консорциумы профессиональных специалистов. Ждем заявок и активного участия по созданию в России нового города-курорта. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Напомним, "Новая Анапа" - представляет из себя круглогодичный курорт федерального масштаба, который формируется в районе станицы Благовещенской. Объект расположится в 25 километрах от города. Эту территорию эксперты считают уникальной по географическим природным показателям за счет теплого моря и песчаннной береговой полосы на протяженности в 17 километрах .Известно, что расположение будущего курорта позволит охватить потенциальную аудиторию туристов в 20,5 миллионов человек. На объекте будут построены гостиницы, санаторно-курортные места для размещения отдыхающих. Общий номерной фонд составит до 25 тысяч.

Чернышенко: Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой.

Фото и видео: Правительство России