Чернышенко: Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой

Вице-премьер РФ рассказал о развитии сотрудничества между Москвой и Гаваной.

Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой. Соответствующее заявление в рамках своей рабочей иностранной поездки перед журналистами сделал заместитель российского председателя правительства Дмитрий Чернышенко. Чиновник напомнил о том, что страна представляет для Москвы ключевого партнера на территории Центральной Америки. Вице-премьер РФ добавил, что намерен развивать дальнейшее экономическое взаимодействие по всем направлениям с Кубой.

По поручению президента с 1 июля возобновляется регулярное авиасообщение с Кубой. Соответствующая директива дана компании "Аэрофлот". Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Дмитрий Чернышенко прибыл с рабочим визитом на Кубу.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости