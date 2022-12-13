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Чернышенко: Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой

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Вице-премьер РФ рассказал о развитии сотрудничества между Москвой и Гаваной.

 Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой. Соответствующее заявление в рамках своей рабочей иностранной поездки перед журналистами сделал заместитель российского председателя правительства Дмитрий Чернышенко. Чиновник напомнил о том, что страна представляет для Москвы ключевого партнера на территории Центральной Америки. Вице-премьер РФ добавил, что намерен развивать дальнейшее экономическое взаимодействие по всем направлениям с Кубой.

По поручению президента с 1 июля возобновляется регулярное авиасообщение с Кубой. Соответствующая директива дана компании "Аэрофлот".

Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Дмитрий Чернышенко прибыл с рабочим визитом на Кубу.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: авиасообщение, аэрофлот, дмитрий чернышенко, куба
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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