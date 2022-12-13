Чернышенко: Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой

Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой. Соответствующее заявление в рамках своей рабочей иностранной поездки перед журналистами сделал заместитель российского председателя правительства Дмитрий Чернышенко. Чиновник напомнил о том, что страна представляет для Москвы ключевого партнера на территории Центральной Америки. Вице-премьер РФ добавил, что намерен развивать дальнейшее экономическое взаимодействие по всем направлениям с Кубой.
По поручению президента с 1 июля возобновляется регулярное авиасообщение с Кубой. Соответствующая директива дана компании "Аэрофлот".
Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ
Дмитрий Чернышенко прибыл с рабочим визитом на Кубу.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все